Кристина Резцова объяснила, почему больше радуется медали Спицова, а не Большунова

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась впечатлениями от успешного выступления российских лыжников в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Александр Большунов завоевал золото, Денис Спицов — серебро. По словам Кристины, она больше рада достижению Дениса.

«Саша — король, красавчик. Он молодец. Я очень рада за Дениса Спицова. Есть люди, которые стабильно выступают хорошо, у которых всё всегда получается замечательно, а есть те, кто бьётся за эту медаль как последний раз. Я больше радуюсь за таких людей, которые выгрызают кровью и потом. Просто кому-то чуть-чуть легче достаётся медаль, а кому-то чуть-чуть тяжелее», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.



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