Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кристина Резцова объяснила, почему больше радуется медали Спицова, а не Большунова

Кристина Резцова объяснила, почему больше радуется медали Спицова, а не Большунова
Комментарии

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась впечатлениями от успешного выступления российских лыжников в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Александр Большунов завоевал золото, Денис Спицов — серебро. По словам Кристины, она больше рада достижению Дениса.

«Саша — король, красавчик. Он молодец. Я очень рада за Дениса Спицова. Есть люди, которые стабильно выступают хорошо, у которых всё всегда получается замечательно, а есть те, кто бьётся за эту медаль как последний раз. Я больше радуюсь за таких людей, которые выгрызают кровью и потом. Просто кому-то чуть-чуть легче достаётся медаль, а кому-то чуть-чуть тяжелее», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Норвежский журналист: Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022