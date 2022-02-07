Кристина Резцова отреагировала на ситуацию с провокацией в отношении Большунова

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала инцидент с вопросом о допинге, который американский журналист задал лыжнику Александру Большунову. Это произошло после победы россиянина в скиатлоне на Олимпийских играх в в Пекине
«Провокации? Меня это никак не касалось ни разу. Меня об этом никто не спрашивал», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Сегодня, 7 февраля, Кристина заняла девятое место в индивидуальной гонке на Играх в Пекине. Победительницей соревнований стала немка Денизе Херрман. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше. Тройку призёров замкнула норвежка Марте Рёйселанд.
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- 7 февраля 2022
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