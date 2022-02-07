Видеообзор индивидуальной гонки на ОИ-2022, в которой Резцова упустила шанс на медаль

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) сегодня, 7 февраля, состоялась женская индивидуальная гонка. Победителем соревнований стала немка Денизе Херрман, которая допустила всего один промах. Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше. Она также допустила один промах, но уступила 9,4 секунды. Хорошие шансы на золото были у норвежки Марте Рёйселанд, но второй промах оставил её лишь на третьем месте.



Российская биатлонистка Кристина Резцова также претендовала на медаль. Но на третьей стрельбе она допустила две ошибки, из-за чего выбыла из борьбы. В итоге Резцова стала лишь девятой. Это — лучший результат среди российских биатлонисток.

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