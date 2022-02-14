Сборная Украины по биатлону не выступит на юниорском ЧМ из-за проблем с получением виз США

Сборная Украины в полном составе пропустит юниорский чемпионат мира – 2022 по биатлону, который пройдёт с 23 февраля по 2 марта в Солт-Лейк-Сити (США). Причиной такого решения стал отказ посольства США в Киеве в открытии виз для всего тренерского и обслуживающего состава команды.

«Начну с того, что у нас было два варианта подачи заявки на визы — стандартная по правилам американского посольства в ноябре, и срочная — в январе. В ноябре мы не могли оформить визы по двум причинам. Во-первых, поскольку мероприятие — в феврале 2022 года, то из бюджета 2021 года мы не имели возможности получить финансирование. Вторая причина — в ноябре у нас ещё не был известен состав спортсменов, которые должны были принять участие в чемпионате. Поэтому мы подавали срочную заявку на получение виз.

Но здесь не в нашу пользу сыграли новые правила, которые относительно недавно начали действовать в условиях пандемии. Обычно для спортивных мероприятий, когда едет команда с единой целью и единым составом, заявка была коллективной. И тогда команде назначался один день, когда все спортсмены и тренеры приезжали в посольство для оформления виз. Но на этот раз в подаче такой групповой заявки нам отказали — пришлось каждого спортсмена и тренера подавать отдельно. Начали мы это делать в начале января. И если для всех спортсменов удалось получить 10-летние визы, то всем тренерам, смазчикам и медицинскому персоналу собеседование в посольстве так и не назначили, мотивируя это тем, что такая подача заявки для тренеров не соответствует правилам срочной поездки.

Мы попросили помощь со стороны американской федерации, пытались также решить этот вопрос с привлечением Министерства иностранных дел Украины, но и тот и другой путь не привели, к сожалению, к положительному решению вопроса», — приводит слова тренера сборной Украины Евгения Колупаева Biathlon.com.ua.