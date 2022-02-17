Ольга Подчуфарова ответила на вопрос, что не так с биатлоном в России
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова ответила на вопрос, что не так с биатлоном в России.
«У нас очень длинная скамейка запасных, нет суперлидера, но есть большое количество людей, которые плюс-минус равны на среднем уровне. Это хороший уровень Кубка IBU. Что мы и видим в последние лет 15. Вот и всё.
У нас поменять одного на другого не составляет труда. От этого – моё видение – нет ценности единицы спортсмена. Как только ты отваливаешься, дальше разбираешься со своими проблемами сам», — приводит слова Ольги Подчуфаровой Eurosport.ru.
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