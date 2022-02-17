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Ольга Подчуфарова рассказала, как полчаса общалась с Мартеном Фуркадом

Ольга Подчуфарова рассказала, как полчаса общалась с Мартеном Фуркадом
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала, как общалась с пятикратным олимпийским чемпионом по биатлону, французом Мартеном Фуркадом.

«Помню мой первый год по женщинам, в Осло после Сочи крутила велосипед в зале. Фуркад сел на соседний тренажёр и начал спрашивать у меня: «Как дела? Как прошла тренировка?» Это было так странно. Думала: «Неужели ты знаешь, кто я такая?!»

Знал ли он, кто я? Нет, конечно. Но почему-то со мной общался. И вот мы сидели минут 30 и общались. «Как гонка? Как дела? А ты откуда?» — приводит слова Подчуфаровой Eurosport.ru.

Также Подчуфарова ответила на вопрос, что не так с биатлоном в России.

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