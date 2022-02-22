Серохвостов: буду тренироваться, чтобы ожидание КМ прошло так же незаметно, как Олимпиада
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22-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов опубликовал в «Инстаграме» ироничный пост о подготовке к следующим этапам Кубка мира.
Ближайший, восьмой по счёту этап Кубка мира пройдёт в Контиолахти (Финляндия) с 3 по 6 марта.
«Как говорит мой кумир, «пора потренироваться, а то давно не тренировался», воспользуюсь его советом, чтобы ожидание следующих этапов прошло незаметно, так же, как эта Олимпиада», — подписал Серохвостов фото.
Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Серохвостова.
На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м. Даниил не сумел попасть в состав национальной команды на эстафету, где россияне завоевали бронзу.
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