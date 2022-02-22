«Наконец-то». Жена Бё показала, как встретила Йоханнеса в аэропорту

Жена норвежского биатлониста Йоханнеса Бё Хедда опубликовала в «Инстаграме» трогательные фото из аэропорта. Вчера, 21 февраля, младший Бё прилетел из Пекина (Китай), где выступил на Олимпийских играх – 2022.
«Наконец-то», — подписала снимки супруга Бё.
Публикация доступна в «инстаграме» Хедды Дэли Бё.
28-летний Йоханнес Бё стал самым успешным спортсменом Олимпиады. Он завоевал четыре золотых медали: в смешанной и мужской эстафете, спринте и масс-старте. А также стал бронзовым призёром индивидуальной гонки.
Таким образом, Бё стал пятикратным олимпийским чемпионом, сравнявшись с французом Мартеном Фуркадом. Больше наград высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (8).
Йоханнес и Хедда поженились в 2018 году, в январе 2020 года у пары появился сын Густав.
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