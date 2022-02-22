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Дарья Домрачева высказалась об уровне организации Олимпиады-2022 в Пекине

Дарья Домрачева высказалась об уровне организации Олимпиады-2022 в Пекине
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева оценила организацию прошедших зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, перед стартом Игр-2022 девять стран во главе с США объявили Олимпиаде дипломатический бойкот из-за политики КНР в отношении уйгуров, нарушающей права человека.

«Мне кажется, Игры были проведены на высочайшем уровне. Тем более учитывая ту ситуацию, в которой находится мир, в ситуации «пандемия». На мой взгляд, наверное, только Китай и справился бы с такой задачей. Думаю, большинство выступавших здесь спортсменов и сопровождающих их лиц вернётся домой с позитивными впечатлениями», — сказала Домрачева в «инстаграме» Федерации биатлона Беларуси.

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