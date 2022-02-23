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Эдуарду Латыпову вручили почётный знак «За труд во благо земли Самарской»

Эдуарду Латыпову вручили почётный знак «За труд во благо земли Самарской»
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил биатлонисту Эдуарду Латыпову за выступление на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) почётный знак «За труд во благо земли Самарской».

На Олимпиаде-2022 уроженец Камышлы (Самарская область) Латыпов завоевал три бронзовые медали: в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете.

Публикация доступна в «инстаграме» Дмитрия Азарова.

«Три бронзовые медали Олимпиады – это выдающееся достижение. Это, безусловно, очень важный вклад в копилку достижений российского спорта, нашей страны. Понимаю, насколько непросто это далось — это годы самоотверженных тренировок. Без самопожертвования, без жесточайших ограничений невозможно достигать высоких результатов. Думаю, что впереди ещё Олимпиада — ничего здесь фантастического нет. Всё в твоих руках», — приводит слова Азарова «Сова».

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