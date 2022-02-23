Бьорндален рассказал, как они с Домрачевой воспитывают пятилетнюю дочь Ксению

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, ныне являющийся старшим тренером сборной Китая, рассказал о трудностях воспитания ребёнка параллельно с работой.

Бьорндален и бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева воспитывают пятилетнюю дочь Ксению.

«Можете спросить у тех, с кем я работал, но я так думаю. Я вставал в 6 утра и работал до 22-23 вечера. Как долго? Слишком долго. Так что, наверное, сейчас нам нужен небольшой перерыв. Это нужно нам, это нужно семье. Хотя я и дальше мог бы продолжать в таком темпе, а вот Ксении нужно видеть папу.

Мы много путешествовали вместе, но мало проводили времени друг с другом. Впечатляет, как дети могут адаптироваться. Ксения всё время была в хорошем настроении. Она так быстро всему учится, и несмотря на то что мы были в условиях пандемии, она выдерживала. Мы побывали в чудесных местах далеко в горах, в заповедниках, где много животных. Она видела верблюдов и волков. Мы должны проводить больше времени вместе, мы должны. Она в важном возрасте. Помню, даже когда я начал приближаться к 7-8-9 годам, это был возраст, который абсолютно решающий для того, где ты окажешься в жизни. Информация, которую ребёнок получает, быстро усваивается. Поэтому важно уделять время семье», — приводит слова Бьорндалена TV2.