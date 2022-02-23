Тандреволд разрешили участвовать в гонках. Ингрид снялась с ОИ из-за проблем со здоровьем

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд сообщила, что врачи дали ей добро на участие в соревнованиях оставшейся части сезона.

Напомним, Тандреволд почувствовала недомогание в гонке преследования на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), она не сумела самостоятельно покинуть финишный створ. Позднее норвежке пришлось сняться с Игр.

«Оглядываясь назад, трудно объяснить, что было не так. Но я получила ответ, что это не так опасно, как можно подумать. В четверг получу справку от врача, которая даст разрешение на участие в следующих соревнованиях.

Я была у нескольких кардиологов, делала ЭКГ, КТ и прочее. Но не буду раскрывать подробности, думаю, это личная информация о здоровье. Но я получаю сертификат, что могу бегать на лыжах, так что дела стали лучше.

Думаю, мне очень помог выход из олимпийского «пузыря». Возвращение домой и время с друзьями и семьёй очень помогло. В такой ситуации ты понимаешь, что это самая важная вещь на свете. Это клише, но, когда, приходя домой, ты встречаешь тех, кого любишь, и видишь, как они заботятся о тебе, ты понимаешь, что кое-что в жизни значит больше, чем пара медалей.

Я совершенно потрясена любовью и заботой, которыми меня окружили. Как со стороны биатлонной семьи, так и от людей, смотревших Олимпиаду дома. Это действительно помогло – увидеть, как много людей желают тебе всего наилучшего. Даже мои конкуренты, включая тех, кто не проявил себя с лучшей стороны на Играх, вели себя со мной фантастически. Я никогда прежде не пользовалась таким успехом в столовой. Подходили все, в том числе спортсмены из других видов. Я очень ценю это», – приводит слова Тандреволд TV2.