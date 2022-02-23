Тандреволд разрешили участвовать в гонках. Ингрид снялась с ОИ из-за проблем со здоровьем

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд сообщила, что врачи дали ей добро на участие в соревнованиях оставшейся части сезона.
Напомним, Тандреволд почувствовала недомогание в гонке преследования на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), она не сумела самостоятельно покинуть финишный створ. Позднее норвежке пришлось сняться с Игр.
«Оглядываясь назад, трудно объяснить, что было не так. Но я получила ответ, что это не так опасно, как можно подумать. В четверг получу справку от врача, которая даст разрешение на участие в следующих соревнованиях.
Я была у нескольких кардиологов, делала ЭКГ, КТ и прочее. Но не буду раскрывать подробности, думаю, это личная информация о здоровье. Но я получаю сертификат, что могу бегать на лыжах, так что дела стали лучше.
Думаю, мне очень помог выход из олимпийского «пузыря». Возвращение домой и время с друзьями и семьёй очень помогло. В такой ситуации ты понимаешь, что это самая важная вещь на свете. Это клише, но, когда, приходя домой, ты встречаешь тех, кого любишь, и видишь, как они заботятся о тебе, ты понимаешь, что кое-что в жизни значит больше, чем пара медалей.
Я совершенно потрясена любовью и заботой, которыми меня окружили. Как со стороны биатлонной семьи, так и от людей, смотревших Олимпиаду дома. Это действительно помогло – увидеть, как много людей желают тебе всего наилучшего. Даже мои конкуренты, включая тех, кто не проявил себя с лучшей стороны на Играх, вели себя со мной фантастически. Я никогда прежде не пользовалась таким успехом в столовой. Подходили все, в том числе спортсмены из других видов. Я очень ценю это», – приводит слова Тандреволд TV2.
- 23 февраля 2022
-
18:02
-
17:31
-
15:25
-
12:56
-
11:11
-
08:58
-
00:42
-
00:24
- 22 февраля 2022
-
23:10
-
22:27
-
21:38
-
21:14
-
20:41
-
20:16
-
19:34
-
18:14
-
15:28
-
14:39
-
14:03
-
13:49
-
12:55
-
12:38
-
11:05
-
09:05
-
01:09
-
00:03
- 21 февраля 2022
-
22:58
-
22:48
-
21:22
-
20:56
-
20:54
-
20:01
-
19:56
-
19:52
-
17:18