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Эдуард Латыпов показал милое фото с дочерью

Эдуард Латыпов показал милое фото с дочерью
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Призёр этапов Кубка мира российский биатлонист Эдуард Латыпов опубликовал в «Инстаграме» милое фото с дочкой Викторией. На снимке видно, как дочь поздравила Латыпова с Днём защитника Отечества.

Эдуард и его жена Дарья сыграли свадьбу в 2018 году, через год, 24 июля, у них родилась дочь Виктория.

На прошедших Олимпийских играх – 2022 уроженец Камышлы (Самарская область) Латыпов завоевал три бронзовые медали: в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете.

В данный момент 27-летний Латыпов занимает 13-е место в общем зачёте Кубка мира – 2021/2022, в его активе 348 очков. Лидером КМ является француз Кентен Фийон Майе (636). Постолимпийский этап Кубка мира пройдёт в Контиолахти (Финляндия) с 3 по 6 марта.

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