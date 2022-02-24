Андерссон и Хейккинен выиграли индивидуальные гонки на ЧМ по биатлону среди юниоров

Шведская биатлонистка Сара Андерссон и финн Артту Хейккинен одержали победы в индивидуальных гонках (10 и 12,5 км соответственно) на чемпионате мира по биатлону среди юниоров, который проходит в Солджер-Холлоу (США). Андерссон прошла дистанцию с тремя промахами и на 9,8 секунды опередила ближайшую преследовательницу, а Хейккинен закончил гонку с двумя неточными выстрелами, опередив ближайшего преследователя на 1.36,9.
Россияне в соревнованиях не участвовали.
ЧМ среди юниоров. Девушки. Индивидуальная гонка
1. Сара Андерссон (Швеция) – 38.58,2 (3 промаха).
2. Ива Мориц (Германия) +9,8 (0).
3. Селина Гротиан (Германия) +17,0 (2).
4. Лена Репинц (Словения) +25,6 (2).
5. Юлия Таннхаймер (Германия) +1.13,6 (4).
6. Лора Христова (Болгария) +2.15,3 (3).
ЧМ среди юниоров. Юноши. Индивидуальная гонка
1. Артту Хейккинен (Финляндия) – 36.58,6 (2).
2. Якуб Боргула (Словакия) +1.36,9 (2).
3. Альберт Энгельманн (Германия) +2.02,3 (4).
4. Андреас Ос (Норвегия) +2.15,8 (3).
5. Матис Профит (Швейцария) +2.16,8 (1).
6. Павел Троер (Словения) +2.29,7 (3).
- 24 февраля 2022
-
12:48
- 23 февраля 2022
-
21:36
-
19:48
-
19:17
-
18:02
-
17:31
-
15:25
-
12:56
-
11:11
-
08:58
-
00:42
-
00:24
- 22 февраля 2022
-
23:10
-
22:27
-
21:38
-
21:14
-
20:41
-
20:16
-
19:34
-
18:14
-
15:28
-
14:39
-
14:03
-
13:49
-
12:55
-
12:38
-
11:05
-
09:05
-
01:09
-
00:03
- 21 февраля 2022
-
22:58
-
22:48
-
21:22
-
20:56
-
20:54