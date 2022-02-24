Андерссон и Хейккинен выиграли индивидуальные гонки на ЧМ по биатлону среди юниоров

Шведская биатлонистка Сара Андерссон и финн Артту Хейккинен одержали победы в индивидуальных гонках (10 и 12,5 км соответственно) на чемпионате мира по биатлону среди юниоров, который проходит в Солджер-Холлоу (США). Андерссон прошла дистанцию с тремя промахами и на 9,8 секунды опередила ближайшую преследовательницу, а Хейккинен закончил гонку с двумя неточными выстрелами, опередив ближайшего преследователя на 1.36,9.

Россияне в соревнованиях не участвовали.

ЧМ среди юниоров. Девушки. Индивидуальная гонка

1. Сара Андерссон (Швеция) – 38.58,2 (3 промаха).

2. Ива Мориц (Германия) +9,8 (0).

3. Селина Гротиан (Германия) +17,0 (2).

4. Лена Репинц (Словения) +25,6 (2).

5. Юлия Таннхаймер (Германия) +1.13,6 (4).

6. Лора Христова (Болгария) +2.15,3 (3).

ЧМ среди юниоров. Юноши. Индивидуальная гонка

1. Артту Хейккинен (Финляндия) – 36.58,6 (2).

2. Якуб Боргула (Словакия) +1.36,9 (2).

3. Альберт Энгельманн (Германия) +2.02,3 (4).

4. Андреас Ос (Норвегия) +2.15,8 (3).

5. Матис Профит (Швейцария) +2.16,8 (1).

6. Павел Троер (Словения) +2.29,7 (3).