Россиянину Зубареву не хватило 0,6 секунды до бронзы в индивидуалке на юниорском ЧМ

Чешский биатлонист Йонас Маречек одержал победу в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону среди юниоров, который проходит в Солджер-Холлоу (США). Маречек прошёл дистанцию с двумя промахами и на 17 секунд опередил ближайшего преследователя норвежца Ветле Паульсена. Третьим также стал норвег Мартин Ульдаль (+31,7).
В гонке принимали участие 4 российских спортсмена: Никита Блинов, Александр Корнев, Алексей Ковалев и Алексей Зубарев.
Зубареву не хватило 0,6 секунды до бронзовой медали.
ЧМ среди юниоров. Юноши.
Индивидуальная гонка на 15 км
1. Йонас Маречек (Чехия) – 43.19,8 (2).
2. Ветле Паульсен (Норвегия) +17,0 (2).
3. Мартин Ульдаль (Норвегия) +31,7 (2).
4. Алексей Зубарев (Россия) +32,3 (2).
10. Алексей Ковалёв (Россия) +1.27,8 (2).
37. Никита Блинов (Россия) +4.32,3 (6).
51. Александр Корнев (Россия) +5.59,2 (8).
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