Россиянину Зубареву не хватило 0,6 секунды до бронзы в индивидуалке на юниорском ЧМ

Чешский биатлонист Йонас Маречек одержал победу в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону среди юниоров, который проходит в Солджер-Холлоу (США). Маречек прошёл дистанцию с двумя промахами и на 17 секунд опередил ближайшего преследователя норвежца Ветле Паульсена. Третьим также стал норвег Мартин Ульдаль (+31,7).

В гонке принимали участие 4 российских спортсмена: Никита Блинов, Александр Корнев, Алексей Ковалев и Алексей Зубарев.

Зубареву не хватило 0,6 секунды до бронзовой медали.

ЧМ среди юниоров. Юноши.

Индивидуальная гонка на 15 км

1. Йонас Маречек (Чехия) – 43.19,8 (2).

2. Ветле Паульсен (Норвегия) +17,0 (2).

3. Мартин Ульдаль (Норвегия) +31,7 (2).

4. Алексей Зубарев (Россия) +32,3 (2).

10. Алексей Ковалёв (Россия) +1.27,8 (2).

37. Никита Блинов (Россия) +4.32,3 (6).

51. Александр Корнев (Россия) +5.59,2 (8).