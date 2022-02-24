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Россиянину Зубареву не хватило 0,6 секунды до бронзы в индивидуалке на юниорском ЧМ

Россиянину Зубареву не хватило 0,6 секунды до бронзы в индивидуалке на юниорском ЧМ
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Чешский биатлонист Йонас Маречек одержал победу в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону среди юниоров, который проходит в Солджер-Холлоу (США). Маречек прошёл дистанцию с двумя промахами и на 17 секунд опередил ближайшего преследователя норвежца Ветле Паульсена. Третьим также стал норвег Мартин Ульдаль (+31,7).

В гонке принимали участие 4 российских спортсмена: Никита Блинов, Александр Корнев, Алексей Ковалев и Алексей Зубарев.

Зубареву не хватило 0,6 секунды до бронзовой медали.

ЧМ среди юниоров. Юноши.
Индивидуальная гонка на 15 км

1. Йонас Маречек (Чехия) – 43.19,8 (2).
2. Ветле Паульсен (Норвегия) +17,0 (2).
3. Мартин Ульдаль (Норвегия) +31,7 (2).
4. Алексей Зубарев (Россия) +32,3 (2).
10. Алексей Ковалёв (Россия) +1.27,8 (2).
37. Никита Блинов (Россия) +4.32,3 (6).
51. Александр Корнев (Россия) +5.59,2 (8).

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Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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