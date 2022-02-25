Светлана Миронова: молю бога, чтобы всё закончилось. Нет войне

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете, биатлонистка сборной России Светлана Миронова опубликовала новый пост в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка высказалась о специальной военной операции России на Украине.
«Друзья, мир больше не будет прежним. Многие из нас чувствуют, как земля уходит из-под ног. Но, к сожалению, мы никак не можем повлиять на ситуацию!
Но мы можем проявлять больше любви, заботы и поддержки друг к другу, особенно в такое сложное время!
Я посылаю любовь каждому, кто в этом нуждается, и молю бога, чтобы всё закончилось», — написала Светлана Миронова в «сториз» своего «инстаграма» и добавила хештег «Нет войне».
Фото: «инстаграм» светланы мироновой
Ранее сборная Украины по биатлону из-за военного положения в стране снялась с Кубка мира и Кубка IBU.
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