М. Фуркад: думаем о наших российских друзьях, невольно ставших частью ситуации в Украине
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Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о ситуации в Украине.
Публикация доступна в «сториз» Фуркада в «инстаграме» в течение 24 часов.
«Мы думаем о наших российских друзьях, которые невольно стали частью этой ситуации», — написал Фуркад у себя в «инстаграме», репостнув публикацию Международного союза биатлонистов.
Напомним, вчера, 25 февраля, официальный аккаунт Международного союза биатлонистов (IBU) высказался в связи со специальной военной операцией России в Украине.
Организация заявила, что сожалеет о том, что происходит в Украине, а также поддерживает всех, кто пострадал от происходящего в стране.
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