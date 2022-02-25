М. Фуркад: думаем о наших российских друзьях, невольно ставших частью ситуации в Украине

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о ситуации в Украине.

Публикация доступна в «сториз» Фуркада в «инстаграме» в течение 24 часов.

«Мы думаем о наших российских друзьях, которые невольно стали частью этой ситуации», — написал Фуркад у себя в «инстаграме», репостнув публикацию Международного союза биатлонистов.

Напомним, вчера, 25 февраля, официальный аккаунт Международного союза биатлонистов (IBU) высказался в связи со специальной военной операцией России в Украине.

Организация заявила, что сожалеет о том, что происходит в Украине, а также поддерживает всех, кто пострадал от происходящего в стране.