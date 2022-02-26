Украинские биатлонисты Пидручный и Джима призваны в ряды Вооружённых сил страны

Украинские биатлонисты, которые не примут участия на этапах Кубка мира могут попасть под объявленную президентом страны Владимиром Зеленским всеобщую мобилизацию. Об этом сообщает Metaratings.
В Вооружённые силы Украины уже призван Дмитрий Пидручный. Информации об остальных спортсменах мужской команды пока нет.
Также призыв получила украинская биатлонистка Юлия Джима. Сейчас спортсменка находится в Словении. Отметим, что она имеет воинское звание, а призыв касается всех биатлонистов команды, которые имеют подобный статус.
25 февраля Федерация биатлона Украины сообщила о том, что национальная команда не примет участие в заключительных этапах Кубка мира и Кубка IBU, которые стартуют третьего марта. Причиной отказа стало введение военного положения на территории страны.
Напомним, 25 февраля, стало известно, что украинские биатлонисты не выступят на финальных этапах сезона-2021/2022 Кубка мира и Кубка IBU.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону осталось провести три этапа. Восьмой этап состоится в Контиолахти (Финляндия) с 3 по 6 марта, девятый — в Отепя (Эстония) с 10 по 13 марта, 10-й — в Хольменколлене (Норвегия) с 17 по 20 марта.
- 26 февраля 2022
-
00:47
- 25 февраля 2022
-
22:39
-
15:31
-
10:48
-
01:23
- 24 февраля 2022
-
22:30
-
22:04
-
15:12
-
12:48
- 23 февраля 2022
-
21:36
-
19:48
-
19:17
-
18:02
-
17:31
-
15:25
-
12:56
-
11:11
-
08:58
-
00:42
-
00:24
- 22 февраля 2022
-
23:10
-
22:27
-
21:38
-
21:14
-
20:41
-
20:16
-
19:34
-
18:14
-
15:28
-
14:39
-
14:03
-
13:49
-
12:55
-
12:38
-
11:05