Эстонец Якоб Кулбин выиграл спринт на юниорском чемпионате мира в Солджер-Холлоу
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В Солджер-Холлоу (США) прошла мужская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров. Победу в ней одержал представитель Эстонии Якоб Кулбин, отстрелявшийся чисто. Серебряную медаль завоевал Якуб Боргула из Словакии, допустивший один промах. Тройку призёров замкнул немец Альберт Энгельманн также с одним промахом.
Российские спортсмены в гонке участия не принимали.
Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Юниоры. Спринт, 7,5 км.
1. Якоб Кулбин (Эстония) – 20.11,1 (0 промахов)
2. Якуб Боргула (Словакия) – отставание +7,4 секунды (1)
3. Альберт Энгельманн (Германия) +8,4 (1)
4. Конрад Бадач (Польша) +12,2 (1)
5. Артту Хейккинен (Финляндия) +27,9 (1)
6. Матис Профит (Швейцария) +36,2 (0).
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