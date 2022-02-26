Эстонец Якоб Кулбин выиграл спринт на юниорском чемпионате мира в Солджер-Холлоу

В Солджер-Холлоу (США) прошла мужская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров. Победу в ней одержал представитель Эстонии Якоб Кулбин, отстрелявшийся чисто. Серебряную медаль завоевал Якуб Боргула из Словакии, допустивший один промах. Тройку призёров замкнул немец Альберт Энгельманн также с одним промахом.

Российские спортсмены в гонке участия не принимали.

Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Юниоры. Спринт, 7,5 км.

1. Якоб Кулбин (Эстония) – 20.11,1 (0 промахов)

2. Якуб Боргула (Словакия) – отставание +7,4 секунды (1)

3. Альберт Энгельманн (Германия) +8,4 (1)

4. Конрад Бадач (Польша) +12,2 (1)

5. Артту Хейккинен (Финляндия) +27,9 (1)

6. Матис Профит (Швейцария) +36,2 (0).