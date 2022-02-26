Норвежка Марен Киркеэйде стала победительницей спринта на юниорском ЧМ в Солджер-Холлоу

В Солджер-Холлоу (США) прошла женская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров. Победу в ней одержала представительница Норвегии Марен Киркеэйде, допустившая один промах. Серебряную медаль завоевала представительница Словении Лена Репинч. Тройку призёров замкнула немка Ива Морич.

Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Юниорки. Спринт, 6 км.

1. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 18.34,4 (1 промах)

2. Лена Репинч (Словения) – отставание +7,5 секунды (1)

3. Ива Морич (Германия) +9,0 (0)

4. Селина Гротиан (Германия) +11,2 (2)

5. Анна Недза-Кубинец (Польша) +16,1 (1)

6. Сара Скаттоло (Италия) +29,0 (2).

В мужских соревнованиях спринт выиграл представитель Эстонии Якоб Кулбин, отстрелявшийся чисто. Серебряную медаль завоевал Якуб Боргула из Словакии. Тройку призёров замкнул немец Альберт Энгельманн.