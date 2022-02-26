Норвежка Марен Киркеэйде стала победительницей спринта на юниорском ЧМ в Солджер-Холлоу

В Солджер-Холлоу (США) прошла женская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров. Победу в ней одержала представительница Норвегии Марен Киркеэйде, допустившая один промах. Серебряную медаль завоевала представительница Словении Лена Репинч. Тройку призёров замкнула немка Ива Морич.
Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Юниорки. Спринт, 6 км.
1. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 18.34,4 (1 промах)
2. Лена Репинч (Словения) – отставание +7,5 секунды (1)
3. Ива Морич (Германия) +9,0 (0)
4. Селина Гротиан (Германия) +11,2 (2)
5. Анна Недза-Кубинец (Польша) +16,1 (1)
6. Сара Скаттоло (Италия) +29,0 (2).
В мужских соревнованиях спринт выиграл представитель Эстонии Якоб Кулбин, отстрелявшийся чисто. Серебряную медаль завоевал Якуб Боргула из Словакии. Тройку призёров замкнул немец Альберт Энгельманн.
- 26 февраля 2022
-
10:46
-
10:38
-
10:11
-
00:47
- 25 февраля 2022
-
22:39
-
15:31
-
10:48
-
01:23
- 24 февраля 2022
-
22:30
-
22:04
-
15:12
-
12:48
- 23 февраля 2022
-
21:36
-
19:48
-
19:17
-
18:02
-
17:31
-
15:25
-
12:56
-
11:11
-
08:58
-
00:42
-
00:24
- 22 февраля 2022
-
23:10
-
22:27
-
21:38
-
21:14
-
20:41
-
20:16
-
19:34
-
18:14
-
15:28
-
14:39
-
14:03
-
13:49