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Норвежка Марен Киркеэйде стала победительницей спринта на юниорском ЧМ в Солджер-Холлоу

Норвежка Марен Киркеэйде стала победительницей спринта на юниорском ЧМ в Солджер-Холлоу
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В Солджер-Холлоу (США) прошла женская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров. Победу в ней одержала представительница Норвегии Марен Киркеэйде, допустившая один промах. Серебряную медаль завоевала представительница Словении Лена Репинч. Тройку призёров замкнула немка Ива Морич.

Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Юниорки. Спринт, 6 км.

1. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 18.34,4 (1 промах)
2. Лена Репинч (Словения) – отставание +7,5 секунды (1)
3. Ива Морич (Германия) +9,0 (0)
4. Селина Гротиан (Германия) +11,2 (2)
5. Анна Недза-Кубинец (Польша) +16,1 (1)
6. Сара Скаттоло (Италия) +29,0 (2).

В мужских соревнованиях спринт выиграл представитель Эстонии Якоб Кулбин, отстрелявшийся чисто. Серебряную медаль завоевал Якуб Боргула из Словакии. Тройку призёров замкнул немец Альберт Энгельманн.

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