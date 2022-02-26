Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлонисты из РФ будут выступать в качестве нейтральных спортсменов на Кубках мира и IBU

Биатлонисты из РФ будут выступать в качестве нейтральных спортсменов на Кубках мира и IBU
Комментарии

Биатлонисты сборной России будут выступать как нейтральные спортсмены на этапах Кубка мира и Кубка IBU, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU). На соревнованиях не будет звучать российский гимн. Спортсмены будут выступать под эгидой международного союза биатлонистов. Кроме того, спортсмены не будут получать очки на этапах Кубка мира.

Аналогичные ограничения будут действовать в отношении спортсменов из Беларуси.

Решение принято на фоне проведения Россией военной спецоперации на Донбассе. По отношению к Беларуси спортивные санкции применяются, так как Минск предоставил свою территорию для размещения российской военной техники.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине (Китай) российские биатлонисты выступали под флагом Олимпийского комитета России.

Новость по теме
Международная федерация лыжного спорта не станет отстранять россиян от соревнований
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022