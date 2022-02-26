Сборная России по биатлону отказалась участвовать в оставшихся этапах Кубка мира

Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что сборная России по биатлону не примет участие в оставшихся этапах Кубка мира. Решение связано с тем, что россиянам пришлось бы выступать в нейтральном статусе.
Союз биатлонистов России считает решение Международного союза биатлонистов от 26 февраля 2022 года о нейтральном статусе российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым. В заявлении подчёркивается, что СБР не нарушал никаких правил IBU, чтобы российских спортсменов лишили права выступать с национальным флагом и гимном.
«Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU. Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, Союз биатлонистов России принял решение не участвовать в этих соревнованиях», — говорится в заявлении.
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