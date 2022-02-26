Васильев — о снятии России с Кубка мира: безопасность превыше всего. Могли быть провокации

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о решении Союза биатлонистов России отказаться от участия в оставшихся этапах Кубка мира после того, как IBU запретил россиянам выступать под своим флагом и исключил их из кубкового зачёта.



«Решение консолидированное, которое связано с безопасностью спортсменов, ведь могли быть провокации. Всё это от недостатка информации, которая подаётся однобоко. Чтобы всего этого избежать, приняли такое решение.



Конечно, для спортсменов это печально, но решение верное. Безопасность превыше всего. В следующем сезоне мы побежим. Да, война — это трагедия, но надеюсь, что всё закончится быстро. До следующего сезона времени достаточно. Всё встанет на свои места», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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