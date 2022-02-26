Экс-президент СБР прокомментировал отказ сборной участвовать в оставшихся этапах КМ

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение организации отказаться от участия в заключительных этапах Кубка мира и Кубка IBU. Соответствующее решение СБР принял после того, как Международный союз биатлонистов запретил россиянам выступать под своим флагом и гимном.



«Двоякая ситуация. Нас принуждают принять такое решение, потому что мы выступаем под нейтральным флагом. Нам даже не все страны дадут добро на въезд. Помимо этого, у нас не будет очков и кубков за эти выступления.



Хотя нейтральный статус не так уж и плохо. Другой вопрос, стоит ли тратить государственные деньги непонятно для чего. Для участия в Кубке мира необходимо примерно 50 тысяч евро. Хотя, возможно, и все 100. Финансовая часть — это самый главный вопрос. Затраты брало на себя Министерство спорта. Но ради чего сейчас всё это? Прокатиться и ничего стране не привезти?» — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.