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Норвежский эксперт отреагировал на снятие сборной России по биатлону с Кубка мира

Норвежский эксперт отреагировал на снятие сборной России по биатлону с Кубка мира
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Биатлонный обозреватель NRK Андреас Стабрун Смит прокомментировал снятие сборной России с оставшихся этапов Кубка мира и Кубка IBU после санкций, наложенных Международным союзом биатлонистов из-за ситуации между Россией и Украиной.

IBU разрешил биатлонистам России и Беларуси выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU в качестве нейтральных атлетов, не получая очки в зачёт Кубка наций. Флаг и гимн России и Беларуси оказались под запретом.

«Это вполне ожидаемо, учитывая санкции, которые сегодня последовали от IBU. Возможно, они почувствовали, что это немного унизительно. То, что они отказались от участия, не стало большим сюрпризом», — приводит слова Смита NRK.

Также стало известно, что ранее сегодня Норвежская федерация биатлона заявила о нежелании видеть российских биатлонистов на финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене.

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