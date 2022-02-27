Россиянин Александр Корнев стал обладателем юниорского Кубка IBU по программе спринта

Российский биатлонист Александр Корнев выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов в рамках юниорского Кубка IBU.

Юниорский Кубок IBU. Спринтерский зачёт. Мужчины.

1. Александр Корнев (Россия) – 216 баллов

2. Маречек Йонас (Чехия) – 192

3. Леонесио Лакопо (Италия) – 148

4. Лодл Дариус (Германия) – 123

5. Ян Гунка (Польша) – 116.

Публикация доступна в «инстаграме» Союза биатлонистов России (СБР).

Примечательно, что в данный момент Корнев также лидирует в общем зачёте юниорского Кубка IBU, в его активе 364 балла. У ближайшего преследователя Корнева Гунки – 296 очков.

Сегодня, 27 февраля, в Солджер-Холлоу (США) на юниорском чемпионате мира по биатлону состоятся гонки преследования. Корнев будет стартовать в пасьюте с пятой позиции (наивысшая позиция в спринте среди россиян).