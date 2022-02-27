Россиянин Александр Корнев стал обладателем юниорского Кубка IBU по программе спринта

Российский биатлонист Александр Корнев выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов в рамках юниорского Кубка IBU.
Юниорский Кубок IBU. Спринтерский зачёт. Мужчины.
1. Александр Корнев (Россия) – 216 баллов
2. Маречек Йонас (Чехия) – 192
3. Леонесио Лакопо (Италия) – 148
4. Лодл Дариус (Германия) – 123
5. Ян Гунка (Польша) – 116.
Публикация доступна в «инстаграме» Союза биатлонистов России (СБР).
Примечательно, что в данный момент Корнев также лидирует в общем зачёте юниорского Кубка IBU, в его активе 364 балла. У ближайшего преследователя Корнева Гунки – 296 очков.
Сегодня, 27 февраля, в Солджер-Холлоу (США) на юниорском чемпионате мира по биатлону состоятся гонки преследования. Корнев будет стартовать в пасьюте с пятой позиции (наивысшая позиция в спринте среди россиян).
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