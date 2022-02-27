Лучшая из российских биатлонисток стала 12-й в спринте на юниорском чемпионате мира

Российская биатлонистка Анастасия Гришина занял 12-е место в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира по биатлону, который проходит в США. Гришина допустила один промах на двух огневых рубежах и отстала на 43,5 секунды от победительницы гонки — чешки Терезы Воборниковой. Второе место заняла итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер, не допустившая промахов. Тройку лучших замкнула немка Лиза Мария Шпарк с единственной осечкой на огневом рубеже.

Другие российские биатлонистки: Анастасия Батманова, Амина Иванова и Кристина Павлушина, стали 13-й, 20-й и 34-й соответственно.

Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. США

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Тереза Воборникова (Чехия) – 21:25.9 (1)

2. Ребекка Пасслер (Италия) +0.4 (0)

3. Лиза Мария Шпарк (Германия) +4.5 (1)…

12. Анастасия Гришина (Россия) +43.5 (1)

13. Анастасия Батманова (Россия) +44.4 (2)

20. Амина Иванова (Россия) +1:18.3 (1)…

34. Кристина Павлушина (Россия) +2:08.6 (2).