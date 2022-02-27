Лучшая из российских биатлонисток стала 12-й в спринте на юниорском чемпионате мира

Российская биатлонистка Анастасия Гришина занял 12-е место в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира по биатлону, который проходит в США. Гришина допустила один промах на двух огневых рубежах и отстала на 43,5 секунды от победительницы гонки — чешки Терезы Воборниковой. Второе место заняла итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер, не допустившая промахов. Тройку лучших замкнула немка Лиза Мария Шпарк с единственной осечкой на огневом рубеже.
Другие российские биатлонистки: Анастасия Батманова, Амина Иванова и Кристина Павлушина, стали 13-й, 20-й и 34-й соответственно.
Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. США
Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Тереза Воборникова (Чехия) – 21:25.9 (1)
2. Ребекка Пасслер (Италия) +0.4 (0)
3. Лиза Мария Шпарк (Германия) +4.5 (1)…
12. Анастасия Гришина (Россия) +43.5 (1)
13. Анастасия Батманова (Россия) +44.4 (2)
20. Амина Иванова (Россия) +1:18.3 (1)…
34. Кристина Павлушина (Россия) +2:08.6 (2).
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