Кентен Фийон Майе: биатлонный сезон — это когда участвуют Украина, Россия и весь мир

Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о том, что из-за военного конфликта России и Украины биатлонисты этих стран снялись с Кубка мира и IBU.

Украинские биатлонисты снялись с соревнований из-за военного положения, объявленного в стране. Союз биатлонистов России (СБР) отказался от участия россиян в качестве нейтральных спортсменов. IBU ранее объявила, что российские и белорусские биатлонисты смогут выступать на КМ без флага и не смогут получать рейтинговые очки.

«Биатлонный сезон – это когда участвуют Украина, Россия и весь мир, чтобы была возможность вместе разделить спортивные моменты. В шоке от того, что мы видим сегодня, от этого безумия», — написал Фийон Майе в «сториз» своего «инстаграма», добавив эмодзи флагов России и Украины.