Подчуфарова: есть ощущение попытки усидеть на двух стульях. Надеюсь, я выберу правильный
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова высказалась о военном конфликте России и Украины.
«Не понимаю, что я чувствую. Но знаю, что ничего не знаю. Сейчас есть внутреннее ощущение попытки усидеть на двух стульях. И поэтому проиграют обе мои стороны. Ибо, как показывает практика, усидеть и там и там не получится. Надеюсь, я выберу правильный стул. Хотя в любом случае он ещё очень долго и, возможно, никогда в моей жизни не будет мягким. И вот вопрос: «А нужно ли выбирать правильный стул? Или сделать из стульев кресло как в детском лагере?» Я знаю только то, что я ничего не знаю. И не понимаю, что я чувствую», — написала Подчуфарова в своём «инстаграме».
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