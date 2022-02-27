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Жаклен опубликовал пост на русском и украинском языках. Миронова отреагировала

Жаклен опубликовал пост на русском и украинском языках. Миронова отреагировала
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Двукратный чемпион мира в пасьюте, 26-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен опубликовал в «Инстаграме» пост на российском и украинском языках.

Публикация доступна в «инстаграме» Эмильена Жаклена.

«Я молюсь за мир/Я молюсь о мире», — написал Жаклен в своём «инстаграме», добавив эмодзи «сердце».

На пост отреагировала российская биатлонистка Светлана Миронова. В комментариях Миронова оставила эмодзи «молитва, благодарность» и «сердце».

Ранее украинские биатлонисты снялись с этапов Кубка мира и IBU из-за военного положения, объявленного в стране. Союз биатлонистов России (СБР) отказался от участия россиян в качестве нейтральных спортсменов. IBU объявила, что российские и белорусские биатлонисты смогут выступать на КМ без флага и не смогут получать рейтинговые очки.

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