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Экс-президент СБР поддержал идею о совместных соревнованиях с белорусскими биатлонистами

Экс-президент СБР поддержал идею о совместных соревнованиях с белорусскими биатлонистами
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал инициативу проведения совместных соревнований россиян и белорусов. Ранее сборные России и Беларуси по биатлону отказались от участия в заключительных этапах Кубка мира.

«Было бы неплохо попробовать провести соревнования совместно с белорусскими спортсменами. У нас наверняка будут свои соревнования, можно пригласить ребят из Беларуси к нам на чемпионат России — пусть выступят вместе. Так спортсмены хоть немного отвлекутся от насущных проблем. Почему бы и нет?

У Беларуси очень сильная и конкурентная команда. Не знаю, почему у них не совсем сложилось на Олимпийских играх, но в целом девочки были настроены на очень серьёзную борьбу. Если они выступят на соревнованиях в России, будет очень интересно», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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