Экс-президент СБР поддержал идею о совместных соревнованиях с белорусскими биатлонистами

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал инициативу проведения совместных соревнований россиян и белорусов. Ранее сборные России и Беларуси по биатлону отказались от участия в заключительных этапах Кубка мира.
«Было бы неплохо попробовать провести соревнования совместно с белорусскими спортсменами. У нас наверняка будут свои соревнования, можно пригласить ребят из Беларуси к нам на чемпионат России — пусть выступят вместе. Так спортсмены хоть немного отвлекутся от насущных проблем. Почему бы и нет?
У Беларуси очень сильная и конкурентная команда. Не знаю, почему у них не совсем сложилось на Олимпийских играх, но в целом девочки были настроены на очень серьёзную борьбу. Если они выступят на соревнованиях в России, будет очень интересно», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 27 февраля 2022
-
21:19
-
20:38
-
20:11
-
20:03
-
14:07
-
12:09
-
11:40
-
10:53
-
10:45
-
09:57
-
00:37
- 26 февраля 2022
-
22:18
-
20:18
-
20:07
-
18:57
-
17:44
-
10:46
-
10:38
-
10:11
-
00:47
- 25 февраля 2022
-
22:39
-
15:31
-
10:48
-
01:23
- 24 февраля 2022
-
22:30
-
22:04
-
15:12
-
12:48
- 23 февраля 2022
-
21:36
-
19:48
-
19:17
-
18:02
-
17:31
-
15:25
-
12:56