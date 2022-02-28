Халили рассказал об атмосфере в сборной России по биатлону

Российский биатлонист Карим Халили, ставший бронзовым призёром в эстафете на Олимпиаде в Пекине (Китай), рассказал об атмосфере в сборной России.



«За все годы, которые я в команде, от юниорской до мужской, наверное, это — самый сплочённый коллектив, который я когда-либо видел. И неважно, что мы готовились разными группами. С ребятами, которые в этом году были на Кубке мира, у нас абсолютно замечательные отношения. Мы можем в любой вечер собраться и во что-то поиграть.



Когда мы были на этапе в Рупольдинге, Антон Бабиков приходил к нам вечером есть пасту, когда мы сами готовили, и чай пить. У нас абсолютно всё хорошо внутри коллектива среди спортсменов», — сказал Халили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.