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Халили рассказал об атмосфере в сборной России по биатлону

Халили рассказал об атмосфере в сборной России по биатлону
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Российский биатлонист Карим Халили, ставший бронзовым призёром в эстафете на Олимпиаде в Пекине (Китай), рассказал об атмосфере в сборной России.

«За все годы, которые я в команде, от юниорской до мужской, наверное, это — самый сплочённый коллектив, который я когда-либо видел. И неважно, что мы готовились разными группами. С ребятами, которые в этом году были на Кубке мира, у нас абсолютно замечательные отношения. Мы можем в любой вечер собраться и во что-то поиграть.

Когда мы были на этапе в Рупольдинге, Антон Бабиков приходил к нам вечером есть пасту, когда мы сами готовили, и чай пить. У нас абсолютно всё хорошо внутри коллектива среди спортсменов», — сказал Халили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

«За все годы у нас самый сплочённый коллектив». Биатлонист Халили – про ОИ-2022 и сборную «За все годы у нас самый сплочённый коллектив». Биатлонист Халили – про ОИ-2022 и сборную
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