Халили, Мальцев и Таипов вместе на пьедестале. В Подмосковье прошла «Гонка Легкова»

26 февраля в Пересвете (Московская область) прошла «Гонка Легкова». В соревнованиях приняли участие бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Пекине биатлонист Карим Халили, а также члены сборной России по лыжным гонкам Артём Мальцев и Сергей Турышев. По традиции в гонке приняли участие амбассадоры: олимпийский чемпион Никита Крюков, призёр Олимпийских игр Антон Шипулин, призёр Олимпийских игр Иван Алыпов, призёр Олимпийских игр Николай Круглов, призёр Олимпийских игр Александр Панжинский, призёр Олимпийских игр Алексей Петухов, призёр Олимпийских игр Иван Черезов, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт и победитель этапов Кубка мира Михаил Девятьяров.



Старт «Гонке Легкова» дал министр спорта России Олег Матыцин. Перед началом соревнований он провёл чаепитие с членами сборных России и амбассадорами гонки. Министр обсудил со спортсменами прошедшие зимние Олимпийские игры в Пекине и результаты российских лыжников и биатлонистов, а также развитие детского и массового спорта в России.



В субботу были разыграны медали в личном и общекомандном зачёте. Всего на старт соревнований вышло более 1200 человек — взрослые и дети. Победителем и призёрами в абсолютном зачёте на дистанции 30 км стали: Артём Мальцев (01:08:54.69), Карим Халили (01:08:57.02) и Нияз Таипов (01:08:58.00). Александр Легков участвовал в гонке вне зачёта и показал второй результат (01:08:54.97).



В гонке на дистанции 20 км лучшими стали: призёр Олимпийских игр 2018 года в лыжных гонках Анастасия Кулешова (00:50:12.83), призёр чемпионата мира 2013 года в лыжных гонках Юлия Чекалёва (00:50:23.94) и призёр чемпионатов мира 2002 и 2005 годов по биатлону Ольга Назарова (00:52:03.61).



Победители и призёры в абсолютном зачёте на дистанциях 10, 20 и 30 км награждены медалями, денежными призами и подарками от партнёров. Победители в возрастных группах получили дипломы. Каждый участник, который прошёл свою дистанцию, получил медаль финишёра.



Александр Легков:

«Я думал, что лучше умру, но добегу до финиша. Нельзя было упасть в грязь лицом. Было здорово на равных соревноваться с ребятами, которые бегают на международных стартах и завоевывают медали. И не всё так плохо — оказывается можно в 38 лет бежать рядом с ними. Я очень доволен своим выступлением и благодарен ребятам за такой темп. Что касается организации гонки, то мне всё нравится, но главное, что скажут люди, которые соревновались сегодня. От этого и зависят следующие гонки».



Артём Мальцев:

«Александр Легков сейчас находится в очень хорошей форме. Мы пошли с самого старта работать, меня удивила его хорошая готовность, отличная форма. Я думаю, его ещё можно вернуть к нам на Кубок мира, поэтому, Саня, задумайся об этом!»



Карим Халили:

«Это хороший старт, на котором можно подготовиться к этапам Кубка мира. Это то мероприятие, на которое ты приезжаешь не столько соревноваться, сколько зарядиться эмоциями. Мне всё очень понравилось».