Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё досрочно завершил сезон-2021/2022

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил о досрочном завершении сезона-2021/2022.

«И физически, и морально этот год был особенно сложным с точки зрения инфекционного контроля и подготовки к Олимпиаде. После последней Олимпиады в 2018 году у меня не было времени для длительного перерыва, и поэтому сейчас я беру отпуск. Я готов и очень мотивирован работать на следующие четыре года, предшествующие Олимпиаде в Антерсельве в 2026 году», — приводит слова младшего Бё NRK.

Примечательно, что Йоханнес является действующим обладателем «Большого хрустального глобуса». В данный момент младший Бё занимает пятую строчку в общем зачёте Кубка мира. В текущем сезоне IBU запланировано проведение ещё трёх этапов КМ — в Контиолахти (Финляндия), Отепя (Эстония) и Осло (Норвегия).