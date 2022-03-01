Йоханнес Бё обратился к гражданам Украины

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в «Инстаграме» пост о решении досрочно завершить сезон-2021/2022, в конце которого обратился к гражданам Украины.

«Я решил завершить сезон сейчас, поэтому не буду участвовать в ближайших соревнованиях. Мне необходимо больше времени провести дома, со своей семьёй, чтобы по-настоящему зарядиться энергией.

Олимпиада обернулась для меня большим успехом, я невероятно рад показанным там результатам. В следующем сезоне я с нетерпением жду возможности побороться за победу в общем зачёте Кубка мира.

Спасибо всем болельщикам, поддержавшим меня на этом пути, спасибо федерации, моим спонсорам и всем спортсменам за отличную борьбу в этом сезоне.

Хочу закончить этот пост, отправив поддержку Украине. Все наши мысли связаны с вами. Всего наилучшего, Йоханнес», — написал младший Бё.

Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Бё.