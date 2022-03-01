Тарьей Бё не выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё не примет участия в мужской эстафете, которая пройдёт в рамках восьмого этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Соревнования состоятся 4 марта.

Старший Бё простудился и не вылетел вместе с командой Норвегии в Контиолахти, сообщил тренер мужской команды Эгиль Кристиансен.

«Он простудился, но вчера ему было гораздо лучше. Может ли это быть коронавирусом? Нет, его проверяли, это старая добрая простуда. Нам очень повезло, последние два года мы практически не болели», — приводит слова Кристиансена TV2.

Отметим, что 33-летний Тарьей Бё занимает третью строчку в общем зачёте Кубка мира (в его активе 486 очков) и имеет шансы на завоевание титула.