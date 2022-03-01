«Цветков – моя боль». Екатерина Юрлова-Перхт подвела итоги выступления россиян на ОИ-2022

Чемпионка мира, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт оценила выступление соотечественников на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Максим Цветков — это моя боль. Мы представляем один регион, и я безумно переживала за него, за его два четвёртых места. Я понимаю, какой он прошёл путь, потому что сама проходила такой же путь возвращения в сборную. Я даже не хотела ему ничего писать, потому что тут не нужны слова поддержки. Тут сам спортсмен должен это пережить. От слов «ничего, не расстраивайся» ещё больнее становится.

После мужской эстафеты я писала Александру Логинову с просьбой поддержать Эдика, потому что также не хотелось давить на больное.

Наши девчонки показали свой максимум, и объективно женская шведская команда была одним из фаворитов Олимпиады. Но наши девчонки, победив норвежек, француженок, показали очень хороший результат», — сказала Юрлова-Перхт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полное интервью с Юрловой-Перхт читайте на «Чемпионате».