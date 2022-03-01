Екатерина Юрлова-Перхт оценила возможность стать тренером сборной России по биатлону

Чемпионка мира, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт ответила, планировала ли войти в тренерский состав национальной сборной.

«На фоне спортивной деятельности о работе в команде задумывалась не так сильно. Считаю, что для работы в сборной нужен какой-то практический опыт, потому что теоретические знания есть, но работа в сборной — это большая ответственность. Если приходить работать в команду, нужно уже иметь за плечами опыт работы с городской или региональной командой.

Некоторые ребята приходят. Алексей Волков, например, работал в качестве стрелкового тренера. Думаю, что это тоже хорошо, потому что, закончив свою спортивную карьеру, он имел неплохой опыт в стрелковой части и мог им поделиться. Но в то же время должен быть какой-то практический опыт применения своих знаний. А в их использовании сразу на основной команде могут быть риски», — сказала Юрлова-Перхт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полное интервью с Юрловой-Перхт читайте на «Чемпионате».