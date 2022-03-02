Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Российских биатлонистов отстранили от эстафет на юниорском чемпионате мира в США

Российских биатлонистов отстранили от эстафет на юниорском чемпионате мира в США
Комментарии

Российские биатлонисты не выступят в эстафетных гонках на юниорском чемпионате мира, который проходит в Солджер-Холлоу (США). Организаторы приняли решение отстранить российских спортсменов. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России.

«Накануне организаторы соревнований уведомили нашу команду о том, что исполком IBU принял решение отстранить сборную России от дальнейшего участия в мировом первенстве», — отмечается в сообщении организации.

Мужская юниорская эстафета состоится 2 марта в 21:00 мск, женская — 3 марта в 0:00 мск.

Ранее бывший французский биатлонист Симон Фуркад, старший брат пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, приклеил изображение флага России на вакс-кабину на чемпионате мира среди юниоров.

Новость по теме
Симон Фуркад приклеил изображение флага России на вакс-кабину на юниорском ЧМ. Фото
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022