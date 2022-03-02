Российских биатлонистов отстранили от эстафет на юниорском чемпионате мира в США

Российские биатлонисты не выступят в эстафетных гонках на юниорском чемпионате мира, который проходит в Солджер-Холлоу (США). Организаторы приняли решение отстранить российских спортсменов. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России.

«Накануне организаторы соревнований уведомили нашу команду о том, что исполком IBU принял решение отстранить сборную России от дальнейшего участия в мировом первенстве», — отмечается в сообщении организации.

Мужская юниорская эстафета состоится 2 марта в 21:00 мск, женская — 3 марта в 0:00 мск.

Ранее бывший французский биатлонист Симон Фуркад, старший брат пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, приклеил изображение флага России на вакс-кабину на чемпионате мира среди юниоров.