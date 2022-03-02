Бьорндален разочарован завершением сезона для китайских биатлонистов

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, тренирующий национальную команду Китая по этому виду спорта, разочарован решением спортивных властей страны закончить международный сезон.

«Мы все были готовы закончить сезон. Поэтому мы очень разочарованы решением спортивных властей не отправлять своих биатлонистов на последние этапы Кубка мира этого сезона. Это не хорошо для (развития – Прим. «Чемпионат») биатлона в Китае. Это настолько недальновидно, что даже смешно. В последний момент нам с командой не было позволено ехать на эти этапы», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Бьорндален также отметил, что неучастие в последних этапах Кубка мира этого сезона, запланированных для проведения в Контиолахти (Финляндия), Отепя (Эстония) и Холменколлене (Норвегия), негативным образом скажется на количестве квот Китая на участие в чемпионате мира по биатлону.