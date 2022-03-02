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«Геноцид». Ольга Зайцева отреагировала на решение IBU отстранить российских биатлонистов

«Геноцид». Ольга Зайцева отреагировала на решение IBU отстранить российских биатлонистов
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, российская спортсменка Ольга Зайцева прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований.

«Я вхожу в состав комиссии спортсменов ОКР (Олимпийского комитета России. — Прим. «Чемпионата»), и мы считаем, что такое решение — это полнейший геноцид наших биатлонистов и всех российских спортсменов. Это неправильное решение, и оно нарушает все правила олимпийской хартии. Эти организации не спрашивают даже мнения других спортсменов, а сами их принимают. Такие решения разрушают всё олимпийское движение», — приводит слова Ольги Зайцевой издание «Рейтинг букмекеров».

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Комментарии
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