Экс-президент СБР Драчёв предложил создать новую биатлонную организацию ОДКБ

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований.

«К этому всё шло. Мы знаем, насколько сильно нас там «любят». Все понимаем, как сложно будет сейчас попасть на международные соревнования. В таком случае я предлагаю создать свою международную федерацию и назвать её ОДКБ. В неё войдут страны, поддерживающие Россию. Я даже готов возглавить эту федерацию», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, в заявлении IBU также отмечается, что не позднее ближайшего заседания исполкома, проведение которого запланировано на 17 марта, будет обсуждаться возможное лишение национальных федераций России и Беларуси членства в организации.