Драчёв рассказал, куда СБР надо потратить деньги после отмены выездов на соревнования

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как, по его мнению, надо потратить средства, освободившиеся в результате того, что российские спортсмены не будут ездить на международные соревнования. Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

«Все освободившиеся деньги после отмены выездов надо потратить на производство инвентаря. При текущей ситуации через некоторое время наши спортсмены просто не смогут стрелять даже на тренировках, потому что мы покупаем французские патроны. Такая же ситуация с винтовками, которые закупаются в Германии, ботинками и лыжами», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.