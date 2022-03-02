Тарьей Бё полностью пропустит этап КМ в Контиолахти. Он идёт на 3-м месте в общем зачёте

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё полностью пропустит восьмой этап Кубка мира, который пройдёт в Контиолахти (Финляндия), из-за простуды. Ранее сообщалось, что спортсмен не выступит только в эстафете.
В программе соревнований, помимо эстафет, две личные гонки – спринт и пасьют.
«На следующий день после возвращения с Олимпиады я почувствовал себя вялым. Подумал, что это связано со сменой часовых поясов, но, возможно, я подцепил что-то в Китае. Сейчас я как топлёный человек. У меня редко так проходит простуда. Болит всё тело, голова, шея и нос. Сейчас я не очень хороший биатлонист.
Если бы я попытался добраться до Контиолахти, это разрушило бы мои планы по успешному выступлению на оставшихся двух этапах Кубка мира. Догнать Кентена невозможно, поэтому уже не так важно, каким я буду в итоге – вторым, третьим, четвёртым или пятым», — приводит слова старшего Бё TV2.
Отметим, что 33-летний Бё занимает третью строчку в общем зачёте Кубка мира (в его активе 486 очков). У лидера француза Кентена Фийона Майе – 636 баллов.
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