Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Белорусская федерация выступила с заявлением по решению IBU отстранить биатлонистов

Белорусская федерация выступила с заявлением по решению IBU отстранить биатлонистов
Комментарии

Белорусская федерация биатлона (БФБ) сделала заявление по поводу того, что Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Последние международные события вызвали и вызывают беспрецедентную реакцию западных стран с акцентом на жёсткие санкционные меры. Оппоненты безоговорочно отнесли Республику Беларусь к стране, не поддерживающей решение политических проблем мирным путём.

Белорусская федерация биатлона в своей уставной деятельности последовательно преследовала гуманные, спортивные цели и безоговорочно руководствовалась правилами и принципами Олимпийской Хартии, соблюдая устав IBU, ни разу их не нарушив. Поддерживала и поддерживает дружественные отношения со всем мировым биатлонным сообществом.

С сожалением констатируем, что Международный олимпийский комитет (далее МОК), подменяя требования и принципы Олимпийской Хартии, незамедлительно поддержал политические решения ряда стран и организаций. Исполком МОК призвал международные союзы и федерации олимпийских видов спорта к введению жёстких дискриминационных санкций. Практически ежедневно эти решения дополняются в сторону ужесточения. Например, от решения соревноваться атлетам под «нейтральным флагом» до полного запрета к участию белорусских атлетов и официальных лиц в любых международных форумах и состязаниях, исключения спортивных федераций и их членства из всей системы олимпийских структур.

В этом неконструктивном русле 17 марта текущего года исполком IBU дополнительно обсудит возможное отстранение нашей национальной федерации от членства в этой международной организации. Белорусская федерация биатлона категорически не согласна с дискриминационной политикой вышестоящих спортивных организаций в отношении национальной команды по биатлону и по вопросу возможного исключения федерации из членов IBU с поражением белорусского биатлона в элементарных правах, гарантированных Олимпийской Хартией и уставом IBU.

В свою очередь, Белорусская федерация биатлона предпринимает безотлагательные, исчерпывающие меры по минимизации последствий для отечественного биатлона от агрессивной, политически мотивированной риторики.

В это непростое время обращаемся к вам за поддержкой, пониманием ситуации, содействием в целях сплочённости наших рядов единомышленников во имя сегодняшнего будущего отечественного биатлона и судеб каждого из нас», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте БФБ.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022