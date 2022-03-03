Белорусская федерация выступила с заявлением по решению IBU отстранить биатлонистов

Белорусская федерация биатлона (БФБ) сделала заявление по поводу того, что Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Последние международные события вызвали и вызывают беспрецедентную реакцию западных стран с акцентом на жёсткие санкционные меры. Оппоненты безоговорочно отнесли Республику Беларусь к стране, не поддерживающей решение политических проблем мирным путём.

Белорусская федерация биатлона в своей уставной деятельности последовательно преследовала гуманные, спортивные цели и безоговорочно руководствовалась правилами и принципами Олимпийской Хартии, соблюдая устав IBU, ни разу их не нарушив. Поддерживала и поддерживает дружественные отношения со всем мировым биатлонным сообществом.

С сожалением констатируем, что Международный олимпийский комитет (далее МОК), подменяя требования и принципы Олимпийской Хартии, незамедлительно поддержал политические решения ряда стран и организаций. Исполком МОК призвал международные союзы и федерации олимпийских видов спорта к введению жёстких дискриминационных санкций. Практически ежедневно эти решения дополняются в сторону ужесточения. Например, от решения соревноваться атлетам под «нейтральным флагом» до полного запрета к участию белорусских атлетов и официальных лиц в любых международных форумах и состязаниях, исключения спортивных федераций и их членства из всей системы олимпийских структур.

В этом неконструктивном русле 17 марта текущего года исполком IBU дополнительно обсудит возможное отстранение нашей национальной федерации от членства в этой международной организации. Белорусская федерация биатлона категорически не согласна с дискриминационной политикой вышестоящих спортивных организаций в отношении национальной команды по биатлону и по вопросу возможного исключения федерации из членов IBU с поражением белорусского биатлона в элементарных правах, гарантированных Олимпийской Хартией и уставом IBU.

В свою очередь, Белорусская федерация биатлона предпринимает безотлагательные, исчерпывающие меры по минимизации последствий для отечественного биатлона от агрессивной, политически мотивированной риторики.

В это непростое время обращаемся к вам за поддержкой, пониманием ситуации, содействием в целях сплочённости наших рядов единомышленников во имя сегодняшнего будущего отечественного биатлона и судеб каждого из нас», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте БФБ.

