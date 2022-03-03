Губерниев: а биатлона не будет, биатлона нет!
Поделиться
Российский комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что не будет работать на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Сегодня, 3 марта, там состоится женская эстафетная гонка. После начала военной спецоперации России на Донбассе российских биатлонистов отстранили от соревнований.
«А биатлона не будет! Биатлона нет! Сегодня Кубок мира не комментирую», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Ранее телеканал «Матч ТВ» сообщил об отмене трансляций лыжных гонок и Паралимпийских игр. Таким образом, телеканал не будет показывать соревнования на заключительных этапах Кубка мира по лыжным гонкам и все соревнования Паралимпиады в Пекине (Китай). Решение связано с тем, что российские спортсмены не были допущены к соревнованиям.
Комментарии
- 3 марта 2022
-
16:03
-
15:49
-
14:35
-
14:07
-
13:36
-
11:20
-
10:44
-
10:23
-
10:07
- 2 марта 2022
-
23:39
-
23:33
-
22:47
-
20:00
-
18:34
-
14:36
-
13:42
-
12:51
-
12:49
-
12:15
-
12:00
-
11:56
-
11:31
-
11:05
-
10:00
-
09:22
-
09:19
-
08:11
-
07:35
- 1 марта 2022
-
20:40
-
17:52
-
16:58
-
16:17
-
00:51
- 28 февраля 2022
-
22:40
-
18:53
Партнерский контент