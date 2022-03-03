Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Губерниев: а биатлона не будет, биатлона нет!

Губерниев: а биатлона не будет, биатлона нет!
Комментарии

Российский комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что не будет работать на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Сегодня, 3 марта, там состоится женская эстафетная гонка. После начала военной спецоперации России на Донбассе российских биатлонистов отстранили от соревнований.

«А биатлона не будет! Биатлона нет! Сегодня Кубок мира не комментирую», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее телеканал «Матч ТВ» сообщил об отмене трансляций лыжных гонок и Паралимпийских игр. Таким образом, телеканал не будет показывать соревнования на заключительных этапах Кубка мира по лыжным гонкам и все соревнования Паралимпиады в Пекине (Китай). Решение связано с тем, что российские спортсмены не были допущены к соревнованиям.

Новость по теме
«Матч ТВ» отменил трансляции Кубка мира по лыжным гонкам и Паралимпиады
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022