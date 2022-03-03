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Себастиан Самуэльссон прокомментировал решение IBU отстранить российских биатлонистов

Себастиан Самуэльссон прокомментировал решение IBU отстранить российских биатлонистов
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Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Изначально было принято решение позволить россиянам выступать под нейтральным флагом, однако затем наказание ужесточили.

«Это сложный вопрос. На самом деле я думал, что первоначальное решение IBU было хорошим. Но с тех пор произошли некоторые события, которые заставили меня думать, что более строгое наказание было бы лучше», — приводит слова Самуэльссона шведское издание SVT.

Ранее Белорусская федерация биатлона (БФБ) сделала заявление по поводу того, что IBU отстранил белорусских спортсменов от международных соревнований.

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