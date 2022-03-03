Итальянка Каррара выиграла женский спринт на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде

В Ленцерхайде (Швейцария) прошла женская спринтерская гонка в рамках седьмого этапа Кубка IBU. Её победительницей стала итальянка Микела Каррара, серебро завоевала норвежка Каролин Эрдаль, тройку лучших замкнула французская биатлонистка Каролин Коломбо.

Биатлон. Кубок IBU. 7-й этап.

Ленцерхайде, Швейцария

Спринт. Женщины, 7,5 км.

1. Микела Каррара (Италия) — 24.11,2 (1 промах).

2. Каролин Эрдаль (Норвегия) — отставание +9,2 секунды (1).

3. Каролин Коломбо (Франция) +9,3 (2).

4. Софи Шово (Франция) +16,7 (2).

5. Йенни Энодд (Норвегия) +20,9 (0).

6. Ханна Кебингер (Германия) +23,4 (2).

Ранее в той же дисциплине у мужчин победителем стал норвежец Йоханнес Дале, вторым — его соотечественник Эндре Стрёмсхейм, третьим — немец Лукас Фрачер.