Итальянка Каррара выиграла женский спринт на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде
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В Ленцерхайде (Швейцария) прошла женская спринтерская гонка в рамках седьмого этапа Кубка IBU. Её победительницей стала итальянка Микела Каррара, серебро завоевала норвежка Каролин Эрдаль, тройку лучших замкнула французская биатлонистка Каролин Коломбо.
Биатлон. Кубок IBU. 7-й этап.
Ленцерхайде, Швейцария
Спринт. Женщины, 7,5 км.
1. Микела Каррара (Италия) — 24.11,2 (1 промах).
2. Каролин Эрдаль (Норвегия) — отставание +9,2 секунды (1).
3. Каролин Коломбо (Франция) +9,3 (2).
4. Софи Шово (Франция) +16,7 (2).
5. Йенни Энодд (Норвегия) +20,9 (0).
6. Ханна Кебингер (Германия) +23,4 (2).
Ранее в той же дисциплине у мужчин победителем стал норвежец Йоханнес Дале, вторым — его соотечественник Эндре Стрёмсхейм, третьим — немец Лукас Фрачер.
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