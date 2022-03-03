Сборная Франции по биатлону была дисквалифицирована с женской эстафеты в Контиолахти

Женская сборная Франции по биатлону была дисквалифицирована во время эстафетной гонки на восьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Это произошло из-за того, что французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше, выступавшая за команду на третьем этапе гонки, во время стрельбы использовала дополнительный патрон из обоймы вместо ручной перезарядки, что запрещено правилами IBU.

Отметим, что Франция перед этой гонкой возглавляла эстафетный зачёт среди женщин.

Сегодня, 3 марта, в Контиолахти (Финляндия) завершилась женская эстафетная гонка. Её выиграла сборная Норвегии. Вторыми стали шведки, тройку лучших замкнули француженки.

Биатлон. Кубок мира. Эстафета, женщины. Контиолахти (Финляндия)

1. Норвегия — 1:09.48,1 (0+4).

2. Швеция +37,7 (0+8).

3. Италия +1.00,2 (0+7).