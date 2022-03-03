Куклина призвала всех дарить любовь и надежду на светлое будущее, выложив фото с дочерью

Российская биатлонистка Лариса Куклина высказалась о ситуации в мире и призвала обеспечить своим детям светлое будущее.

«Сториз» доступна в «инстаграме» Ларисы Куклиной.

«Давайте дарить любовь, дарить жизнь, надежду и светлое будущее», — написала Куклина у себя в «сториз» в «инстаграме».

Отметим, что все команды сборной России по биатлону не примут участия в международных соревнованиях до окончания текущего сезона. На этапе Кубка мира в Контиолахти российские спортсмены также не выступают.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.